وزيرة خارجية ألمانيا: إيران أوصلت المنطقة لحافة الهاوية بمهاجمة إسرائيل

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حذرت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك من تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل، قائلة :" إن النظام الإيراني أوصل المنطقة إلى حافة الهاوية بمهاجمة إسرائيل " .



وقالت بيربوك في كلمة ألقتها خلال افتتاح مؤتمر باريس للمانحين حول السودان ودول الجوار اليوم الإثنين إن "النظام الإيراني أطلق هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل وقاد المنطقة إلى حافة الهاوية " .



ودعت وزيرة الخارجية الألمانية إلى ضرورة العمل على منع تصاعد الصراع في المنطقة، مؤكدة أن بلادها على تواصل دائم مع كافة الشركاء لمنع وقوع أي هجوم آخر قد يؤثر على منطقة الشرق الأوسط .



وأشارت بيربوك إلى أن برلين أبلغت طهران رفضها القاطع لهذا الهجوم أو اتخاذها أي إجراءات تصعيدية أخرى قد تسفر عن تداعيات خطيرة على المنطقة .

وحول الأزمة السودانية، شددت وزيرة خارجية ألمانيا على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في مناطق النزاع بالسودان، مستنكرة بشدة استخدام "التجويع" كسلاح حرب في الخرطوم .



وأكدت بيربوك دعم برلين كافة جهود الوساطة في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى لإنهاء الأزمة السودانية، داعية إلى ممارسة المزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان لإنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .



كما أشارت إلى الأضرار البالغة التي لحقت بالمرأة السوانية جراء استمرار الحرب في البلاد، محملة في الوقت نفسه طرفي النزاع مسؤولية تفاقم معاناة المدنيين جراء مواصلة الحرب على حسب الشعب السوداني