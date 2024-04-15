وزارة العدل: مكاتب الخبراء تلقت 334 ألفًا و194 قضية عام 2023

كتب إبراهيم قاسم

كشف التقرير السنوى لمؤشرات الإنجاز بوزارة العدل لعام 2023، عن أن إجمالى عدد القضايا المحالة لمصلحة خبراء وزارة العدل 334 ألفًا و194 قضية، تم إنجاز 231 ألفا و504 قضايا بنسبة إنجاز 69.3%.



احصائية قضايا الخبراء

ونفذت وزارة العدل 16 مشروع لرفع كفاءة وتطوير مكاتب خبراء وزارة العدل على مستوى الجمهورية والتى تم توزيعها جغرافيا بعدد 6 مشروعات للوجه البحرى و7 فى الوجه القلبى و3 بمحافظات المنطقة المركزية وواحد بمدن القناة وسيناء.

وتتمثل مشروعات وزارة العدل لتطوير ورفع كفاءة مكاتب الخبراء فى الآتى:

1-رفع كفاءة مكتب خبراء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر: بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022، وانتهت في مارس 2023.

2-رفع كفاءة مقر خبراء إدفو بمحافظة أسوان: بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022 وانتهت في مارس 2023.

3-رفع كفاءة مكتب خبراء ملوي بمحافظة المنيا بدأت أعمال رفع الكفاءة في نوفمبر 2022 وانتهت في مارس 2023.

4-رفع كفاءة مكتب خبراء شمال الدقهلية (الزراعي) بمحافظة الدقهلية بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022 وانتهت في مايو 2023.

5-رفع كفاءة مكتب خبراء الزقازيق (الحسابي، الزراعي) بمحافظة الشرقية بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022 وانتهت في مايو 2023.

6-رفع كفاءة استراحة خبراء سوهاج بمحافظة سوهاج بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022 وانتهت في مارس 2023.

7-رفع كفاءة مكتب خبراء المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بدأت أعمال رفع الكفاءة في نوفمبر 2022 وانتهت في مارس 2023.

8-رفع كفاءة ديوان عام مصلحة الخبراء بمحافظة القاهرة بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022 وانتهت في أبريل 2023 .

9-مشروع إنشاء مبنى خبراء طهطا الجديد بمحافظة سوهاج بدأت أعمال تنفيذ المشروع في 2021، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

10-متابعة مشروع رفع كفاءة مكتب خبراء أسوان - محافظة أسوان بدأت أعمال رفع الكفاءة أكتوبر 2023، وكان من المقرر الانتهاء منه مارس الماضى، بلغت نسبة التنفيذ 65%.

11-متابعة مشروع رفع كفاءة مكتب خبراء الفيوم (هندسي - زراعي - الإدارة) - محافظة الفيوم بدأت أعمال رفع الكفاءة نوفمبر 2023 ومن المقرر الانتهاء منه أبريل 2024، بلغت نسبة التنفيذ 65%.

12-متابعة مشروع رفع كفاءة مكتب خبراء جنوب الدقهلية (زراعي) - محافظة الدقهلية: بدأت أعمال رفع الكفاءة أكتوبر 2023 وكان من المقرر الانتهاء منه مارس 2024، بلغت نسبة التنفيذ 65%.

13-متابعة مشروع رفع كفاءة استراحة خبراء الأقصر - محافظة الأقصر: بدأت أعمال رفع الكفاءة أكتوبر 2023 وكان من المقرر الانتهاء منه مارس 2024، بلغت نسبة التنفيذ 80%.

14-متابعة مشروع رفع كفاءة استراحة خبراء دمياط - محافظة دمياط: بدأت أعمال رفع الكفاءة أكتوبر 2023، وكان من المقرر الانتهاء منه مارس 2024 بلغت نسبة التنفيذ 90%.

15-متابعة مشروع شراء تجهيزات وكاميرات مراقبة وعوامل أمان لديوان عام مصلحة الخبراء - محافظة القاهرة بدأت أعمال التنفيذ أغسطس 2023، وبلغت نسبة التنفيذ 49%.

16-متابعة مشروع رفع كفاءة مكتب خبراء شمال الجيزة - محافظة الجيزة: بدأت أعمال رفع الكفاءة نوفمبر 2023 ومن المقرر الانتهاء منه أبريل 2024، بلغت نسبة التنفيذ 65%.



