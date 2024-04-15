وزارة الطاقة الأوكرانية: جهود عام كامل لإصلاح منشآتنا تم تقويضها بهجمات روسية

أحمد علوى

قالت نائبة وزير الطاقة الأوكراني، سفيتلانا جرينشوك، إن الجهود التي بذلتها البلاد طوال عام كامل لإصلاح واستعادة منشآت الطاقة قد تم تقويضها بسبب عدة هجمات روسية في غضون أيام قليلة.



وأضافت نائبة وزيرالطاقة الأوكراني لتلفزيون أمريكي: "لقد تغيرت التكتيكات، ولسوء الحظ، ليس للأفضل بالنسبة لنا... في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، وفي أسابيع قليلة من هذه الهجمات الروسية الضخمة - تقريبًا كل جهودنا التي استمرت لمدة عام تم تقويضها".



وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، يوم الخميس الفائت، إن ضربة مشتركة وجهت إلى البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وأبلغت شركة "تسنتر إينيرجو" عن التدمير الكامل لمحطة تريبيلسكا الحرارية للطاقة.



وأفادت شركة "تسنتر إينيرغو" الأوكرانية، يوم 11 أبريل الجاري، عن التدمير الكامل لمحطة "تريبوليه" الكهروحرارية في مقاطعة كييف.



وقالت الشركة: "نتيجة للهجوم الصباحي الذي شنته روسيا، تم تدمير محطة "تريبوليه" للطاقة الحرارية في مقاطعة كييف بالكامل"، وفقا لقناة "Public" التلفزيونية الأوكرانية.



وأوضحت الشركة أن "حريقا واسع النطاق وقع في ورشة التوربينات بالمؤسسة، وتواصل خدمات الطوارئ العمل على إخماد الحريق".



وأكدت أن عمال المحطة لم يصابوا بأذى.



وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك" عن غارة على منشأة في مقاطعة كييف، على الأرجح في محطة "تريبوليه" للطاقة الحرارية. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت إدارة كييف الإقليمية أن أحد مرافق البنية التحتية الحيوية قد تضرر.