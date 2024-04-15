نورسين عمرو.. طفلة بالغربية تحقق إنجازا عالميا فى الشطرنج.. صور

الغربية مصطفى عادل

حققت الطفلة نورسين عمرو عبيد ابنه مدينة طنطا بمحافظة الغربية، صاحبة الـ 10 سنوات نجاحا كبيرا في تصنيف الاتحاد الدولى للشطرنج، وحصلت على المركز الثالث عالميا بعد بطلتي إنجلترا والهند تحت سن الـ 10 سنوات، بعد تحقيقها أعلى تقييم في الشطرنج الكلاسيك بتقييم 1893، لتكون أول ناشئة تصل للمركز الثالث منذ تأسيس الاتحاد المصرى للشطرنج منذ 130 عاما.

وكشفت أسرة الطفلة أن البطلة الصغيرة، بدأت في ممارسة لعبة الشطرنج منذ عامين، بعد أن لاحظوا سرعة البديهة لديها، والذكاء، فبدأت في التدريب على لعبة الشطرنج في إحدى الاكاديميات، واستطاعت أن تكتسب الخبرة والمهارة في اللعبة.

وأوضحت الأسرة أن الطفلة شاركت في بطولة الجمهورية للناشئين، وحصدت المركز الرابع تحت سن 10 سنوات، وحصدت أيضا على المركز الثاني في بطولة الجمهورية " سيدات" بعدما تأهلت عقب الفوز في الادوار التمهيدية.

وأشارت أسرتها أنهم قدموا لها كافة سبل الدعم وكان هناك حرص على مواصلة تألقها، رغم صغر سنها، حيث شاركت فى المسابقة التي نظمتها منطقة الغربية للشطرنج بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالغربية، وحصدت المركز الأول وكأس المرحلة الابتدائية والمركز الثالث "مُكرر" في بطولة الجمهورية للمدارس، والمركز الرابع في بطولة الجمهورية "مفتوح" لعام 2023.

وأكدت أسرتها أنها أصغر فتاة تشارك في بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2023، مع فريق نادي سبورتنج كاسل.

وأوضحت أسرتها أنها احتلت المركز الثالث في التصنيف العالمي الدوري عن شهر أبريل الجاري بعدما وصلت لتصنيف "1893" في الشطرنج "الكلاسيك"، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الشطرنج المصري لتلك الفئة العمرية الصغيرة "فتيات"، مؤكدين اختيارها من جانب الاتحاد الدولى للشطرنج، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تنطلق خلال الفترة بين 22 يونيه حتي 3 يوليو 2024، في مدينة باتومي الساحلية بدولة جورجيا، بعدما احتلت المركز الثالث بعد بطلتي إنجلترا والهند، بفارق 63 نقطة عن صاحبة المركز الثاني، و172 نقطة عن الطفلة البريطانية صاحبة المركز الأول.

من جانبه كشف المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أن الطفلة النابغة نورسين عمرو عبيد، واحدة من أهم وابرز النجوم الصاعدين في لعبة الشطرنج، فبالرغم من صغر سنها، إلا انها استطاعت أن تصل لتقييم كبير، محتلة المركز الثالث عالميا تحت سن الـ 10 سنوات، مبينا أنها تحرص على المشاركة في البطولات التي يتم تنظيمها والمسجلة في الاتحاد الدولى للشطرنج وحققت نتائج متقدمة.

وأوضح أنها أول ناشئة تصل إلي المركز الثالث عالميا منذ تأسيس الاتحاد المصري للشطرنج منذ 130 عاما، متوقعا أن تحقق نتائج ايجابية في نهائيات بطولة العالم القادمة، وتمثيل مصر دوليا في مرحلتها العمرية.



الطفلة نورسين عمرو



نورسين عمرو



