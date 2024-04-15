ميناء دمياط يستقبل 38 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19207 طنا تشمل: 4341 طن رمل و3056 طن علف بنجر و520 طن يوريا صب و11290 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53175 طنا تشمل: 29676 طن قمح و1700 طن مولاس و1873 طن فول صويا و6327 طن خردة و9999 طن حديد و3600 طن ابلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1006 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 384 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4872 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 38817 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 189035 طنًا.



كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6207 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابة وكوم ابو راضى والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3273 شاحنة.