موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 .. باليوم والتاريخ

كتب محمود راغب

ينشر اليوم السابع، موعد إجازة عيد شم النسيم وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، والذى مقرر له أن يبدأ يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 وهو اليوم التالي من احتفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة.

وجاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل يوم إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو إلى اليوم التالي الخميس الموافق 2 مايو.

وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية خلال شهرى ابريل ومايو 2024 :

إجازات شهر أبريل

- عيد تحرير سيناء :

الخميس 16 شوال

25 أبريل 2024

اجازات شهر مايو وموعد إجازة شم النسيم :

- عيد العمال :

الأربعاء 22 شوال

1 مايو 2024

- شم النسيم :

الإثنين 27 شوال

6 مايو 2024