موسم الخير.. مدير تموين القليوبية يتفقد صوامع وشون توريد القمح.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المستشار عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، جولة اليوم لمتابعة انتظام توريد القمح للصوامع والشون بالمحافظة، في أول أيام التوريد، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه انطلقت اليوم الإثنين مسيرة موسم بشائر الخير والبركة لتوريد القمح للصوامع والشون بالمحافظة، حيث جاءت الجولة بحضور مجدى عبد الكريم مساعد وكيل الوزارة، ومحمد عبد السلام مدير إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة منى عبد الفتاح المستشار الإعلامي للمديرية، ومجموعة الرقابة التموينية، لمتابعة عمل لجان توريدات القمح.

وأشار وكيل الوزارة، إلي وجود بداية مبشرة لموسم بشائر الخير والبركة، حيث تم متابعه عمل التوريدات بكلا من مركز تجميع مطحن بنها وصومعة بنها ببندر بنها، وصومعة مسطرد بشرق شبرا، ومطحن ومركز تجميع الهدى بغرب شبرا، وهنجر شبلنجة مركز بنها، وهنجر كفر شكر بمدينة كفر شكر، وصومعة عرب العليقات بالخانكة، وشونة كفر سعد بحيرى بشبين القناطر، موضحا أنه بدأ استقبال فعلى للقمح ببعض الصوامع والشون والهناجر.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)