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مواعيد تخفيف الأحمال بمناطق الهرم وفيصل والعمرانية والطالبية

الإثنين، 15 أبريل 2024 06:17 م
مواعيد تخفيف الأحمال بمناطق الهرم وفيصل والعمرانية والطالبية انقطاع الكهرباء
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمناطق الهرم وفيصل والعمرانية والطالبية والرماية وحدائق الأهرام وأبو النمرس، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، وذلك على النحو التالى:

أبو النمرس والعروبة
أبو النمرس والعروبة

 

الرماية والهرم
الرماية والهرم

 

العمرانية وساقية مكى
العمرانية وساقية مكى

 

المريوطية
المريوطية

 

المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء
المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء

 

المنيب والطالبية
المنيب والطالبية

 

الهرم والعمرانية
الهرم والعمرانية

 

الهرم وهضبة الأهرام
الهرم وهضبة الأهرام

 

هضبة الأهرام وشارع البحر الأعظم
هضبة الأهرام وشارع البحر الأعظم

 

هضبة الأهرام وفيصل
هضبة الأهرام وفيصل

 

 

 







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