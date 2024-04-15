مواعيد تخفيف الأحمال بمناطق الهرم وفيصل والعمرانية والطالبية

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمناطق الهرم وفيصل والعمرانية والطالبية والرماية وحدائق الأهرام وأبو النمرس، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، وذلك على النحو التالى:



أبو النمرس والعروبة



الرماية والهرم



العمرانية وساقية مكى



المريوطية



المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء



المنيب والطالبية



الهرم والعمرانية



الهرم وهضبة الأهرام



هضبة الأهرام وشارع البحر الأعظم