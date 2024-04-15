مواعيد تخفيف الأحمال بمراكز ومدن محافظة الجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر والحوامدية والواحات البحرية وكرداسة والصف وأطفيح والعياط والبدرشين، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ5 عصرًا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، وذلك على النحو التالى:



شمال ريف الجيزة



المنصورية



كرداسة



أوسيم



كرداسة والواحات البحرية



جنوب الجيزة



البدرشين والصف



العياط والبدرشين



أطفيح والبدرشين