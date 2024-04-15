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مواعيد تخفيف الأحمال بمراكز ومدن محافظة الجيزة

الإثنين، 15 أبريل 2024 08:13 م
مواعيد تخفيف الأحمال بمراكز ومدن محافظة الجيزة انقطاع الكهرباء
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر والحوامدية والواحات البحرية وكرداسة والصف وأطفيح والعياط والبدرشين، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ5 عصرًا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، وذلك على النحو التالى:

شمال ريف الجيزة
شمال ريف الجيزة

 

المنصورية
المنصورية

 

كرداسة
كرداسة

 

أوسيم
أوسيم

 

كرداسة والواحات البحرية
كرداسة والواحات البحرية

 

جنوب الجيزة
جنوب الجيزة

 

البدرشين والصف
البدرشين والصف

 

العياط والبدرشين
العياط والبدرشين

 

أطفيح والبدرشين
أطفيح والبدرشين

 

انقطاع الكهرباء بالعياط والبدرشين
انقطاع الكهرباء بالعياط والبدرشين

 

 

 

 







الكهرباء

تخفيف الأحمال

جدول تخفيف الأحمال بالجيزة

مواعيد تخفيف الأحمال في الجيزة

الجيزة

جدول قطع الكهرباء في الجيزة

مواعيد قطع الكهرباء




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