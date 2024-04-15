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أكرم القصاص - علا الشافعي
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منظمة التعاون الإسلامى تدعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته فى الحفاظ على الأمن

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:30 ص
منظمة التعاون الإسلامى تدعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته فى الحفاظ على الأمن مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية
جدة (أ ش أ)

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دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى مجلس الأمن الدولى إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والعمل على تفادى تفاقم التوتر بالمنطقة.

وأعربت الأمانة العامة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الاثنين، عن انشغالها العميق تجاه التطورات العسكرية والتوتر الذي يسود المنطقة منذ أيام، داعية إلى العمل على وقف التصعيد والتحلي بضبط النفس، محذرة من التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار في كامل المنطقة لأي إجراء من شأنه يفاقم التوتر.

كما دعت المجتمع الدولي إلى العمل من أجل تسوية القضايا المزمنة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة.







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