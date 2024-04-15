ملك إسبانيا يدين التصعيد الإيرانى الإسرائيلى: يعكس القلق وعدم اليقين الدولى

فاطمة شوقى

أدان ملك إسبانيا، فيليبي السادس، اليوم الاثنين ، الهجوم الإيرانى على إسرائيل بشكل مباشر للمرة الأولى بمائة طائرة بدون طيار وصورايخ كروز، كما كانت تحذر منذ بضعة أيام ردا على القصف الإسرائيلى للقنصلية الإيرانية فى دمشق، فى الأول من أبريل، وقال إنه يعكس ، القلق وحالة عدم اليقين ، التي تميز السياق الدولي الحالي، حسبما نقلت صحيفة إيه بى سى الإسبانية.

ورفض ملك إسبانيا رد فعل طهران خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي ، استيقظ يا إسبانيا، الذي نظمته صحيفة ، الإسبانيول الرقمية في مدريد.

وقال بعد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة يوم السبت ردا على الهجوم الأخير: الهجوم الذي نفذته إيران نهاية الأسبوع على إسرائيل، وما نتج عنه من قلق وإدانة،وهو يعكس جيدا حالة عدم اليقين التي تهاجمنا كل يوم.

وكان رئيس حكومة إسبانيا ، بيدرو سانشيز، قد أعرب عن قلقه البالغ بشأن الأحداث الجارية فى الشرق الأوسط، والتصعيد بين إيران وإسرائيل، وقال شانشيز على شبكات التواصل الإجتماعى: يجب تجنب التصعيد الإقليمى بأى ثمن، كما أكد أن الحكومة على اتصال دائم مع سفارات المنطقة، التى لا تزال نشطة لخدمة الإسبان، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

من جانبه، أدان زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيجو، الهجوم الذي يشنه النظام الإيراني ضد إسرائيل، وأضاف أن إيران وميليشياتها في المنطقة تهدد بشكل خطير استقرار الشرق الأوسط، ويعتقد فيجو أن إسبانيا، يجب أن تعمل مع حلفائها، دون تردد، لتحقيق استقرار الوضع وتجنب المزيد من التصعيد.

كما أدان المسؤولون الرئيسيون في الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي شنته إيران واعترفوا بخوفهم من بداية تصعيد أكبر للتوترات في الشرق الأوسط.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى ، فعل كل ما هو ممكن، حتى لا يتفاقم الوضع ويتجنب المزيد من المجازر. وقال على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي إكس X: سنتابع الوضع عن كثب مع حلفائنا.

من جانبه، أدان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيبى بوريل، بشدة الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل، ووصفه بأنه غير مقبول في رأيه، وحذر رئيس الدبلوماسية الأوروبية أيضًا على شبكات التواصل الاجتماعي من ، أنه تصعيد غير مسبوق وتهديد خطير للأمن الإقليمي.



