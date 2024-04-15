اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2024 04:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تواصل إسقاط أطنان المساعدات على قطاع غزة.. صور

الإثنين، 15 أبريل 2024 03:57 م
مصر تواصل إسقاط أطنان المساعدات على قطاع غزة.. صور مساعدات إنسانية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة .

نفذت القوات الجوية المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والتى شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية فى ظل الأزمة غير المسبوقة التى يعانى منها السكان جراء إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة .

يأتى ذلك تزامناً مع الجهود والمساعى المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح البرى ، والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

1614c9b6-3960-49a0-9d2b-0c5f41f73c1f
المساعدات المصرية

 

c5782318-c080-49e5-88b3-91d1f6bf1fd0
اطنان من المساعدات المصرية

 







القوات المسلحه

الجيش المصرى

المساعدات

غزه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة