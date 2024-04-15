مرافق الأقصر تضبط وتحرر 117 محضرا ومخالفة متنوعة فى الأسواق

الأقصر - أحمد مرعى

شنت شرطة المرافق بالأقصر، حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، نجحت في ضبط وتحرير 117 محضرا ومخالفة متنوعة.

واستهدفت الحملة مناطق سوق الصنايع، السوق السياحى، وشوارع المنشيه والمحطة وموقف ارمنت ومنطقه شرق السكة ومعدية الأهالي، وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر اشغال، و19 محضر مضبوطات متنوعة، و7 محاضر باعة جائلين، و11 محضر نظافة عامة، و56 محضر ازالات إدارية.

وخرجت تلك الحملات فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، وضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

