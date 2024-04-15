مديرية الزراعة بجنوب سيناء تستأنف عملية توريد بعد انتهاء إجازة العيد

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، استئناف عملية توريد القمح، تنفيذا لتعليمات المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بشأن متابعة أعمال توريد القمح المحلى موسم 2024 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

قام الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، يرافقه المهندسة هانم محفوظ، مديرة إدارة الإحصاء وعضو بلجنة استلام القمح بالمرور لمتابعة أعمال التوريد للقمح المحلى موسم 2024، حيث بلغت المساحة المنزرعة 1200 أفدنة هذا العام، منهم 800 فدان بمدينة طور سيناء، و400 فدان بمدينة نويبع بشأن متابعة استقبال المزارعين من موردى القمح للمطاحن والجهات المعنية بذلك.

وتتشكل إدارة الإحصاء من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومندوب عن الجهة المسوقة، ومندوب عن الجمعية القبانية، ومندوب عن البورصة السلعية، إلى جانب مندوب عن مديرية الزراعة المختصة.

وأوضحت المهندسة هانم محفوظ، مديرة إدارة الإحصاء وعضو بلجنة استلام القمح، أنه يتم إستقبال المزارعين بمطحن الطارق بعد انتهاء اجازة عيد الفطر، مشيرة إلى أن العمل مستمر لتذليل أى صعوبات قد تواجه المزارعين من موردى القمح، علاوة على أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفورى لموردى القمح من المزارعين خلال حد أقصى 48 ساعة من الإستلام لموسم 2024، وأنه تم تحديد سعر شراء القمح المنتج محليا والذى يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين 2000 جنيه للاردب زنة 150 كيلو درجة نظافة 23.5 قيراط.