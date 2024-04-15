محمد صبحى: الجامعات المصرية حققت طفرة كبيرة فى ملف التصنيفات الدولية

كتب محمد عبد العظيم

قال الكاتب الصحفى محمد صبحى نائب رئيس قسم الأخبار باليوم السابع ومسئول ملف التعليم العالى، إن الجامعات المصرية حققت طفرة كبيرة فى ملف التصنيفات الدولية على مدار الـ 10 سنوات الماضية بوجود 13 جامعة ضمن تصنيف QS العالمى للتخصصات لعام 2024 ، موضحا أن هذه الطفرة انعكاس لاهتمام القيادة السياسية واستراتيجية وزارة التعليم العالى للنهوض بترتيب الجامعات المصرية دوليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج نشرة أخبار dmc وتقدمه الإعلامية إيمان عبد التواب، أن هناك عوامل ومحاور رئيسية يقوم عليها التصنيف فى تقييم الجامعات بداية من السمعة الأكاديمية للجامعة وأيضا السمعة فى مجال توظيف الخريجين ونسبة أعضاء هيئة التدريس والأساتذة مقارنة بأعداد الطلاب المقيدين بالجامعات، إضافة إلى استقدام أعضاء هيئة التدريس الأجانب وذلك من خلال بلورة استراتيجية وزارة التعليم العالى .

وتابع نائب رئيس قسم الأخبار باليوم السابع، أن التصنيف هذا العام شهد زيادة فى إدراج التخصصات المختلفة بالتصنيف اذ تنفرد جامعة القاهرة بالمركز 38 عالميا فى تخصص إدارة المكتبات والمعلومات ، فضلا عن إدراج تخصصات الذكاء الاصطناعي شهدت طفرة فى الجامعات وينعكس ذلك على إعداد الخريجين وفقا للبرامج الدراسية داخل الجامعات المصرية والتوأمة مع كبرى الجامعات العالمية مما يحقق نتائج إيجابية على فرص التوظيف للخريجين محليا وإقليميا ودوليا.

واستطرد "صبحى"، أن التقدم الذى أحرزته الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، له دلاله واضحة وانعكاس على جذب المزيد من الطلاب الوافدين للجامعات المصرية ويعطى ثقة للدراسة فى الجامعات ، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالى بملف الطلاب الوافدين.

وأشار إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية، للنهوض بترتيب الجامعات فى التصنيفات الدولية، وحزمة إجراءات للاهتمام بالكم والكيف للبحث العلمى، وزيادة مكافأة النشر العلمي وإطلاق بنك المعرفة المصري.