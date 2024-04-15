اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال النظافة ومنطقة 4 خدمات بحى غرب العاصمة

الإثنين، 15 أبريل 2024 06:08 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال النظافة ومنطقة 4 خدمات بحى غرب العاصمة محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال النظافة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أجرى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، جولة تفقدية شملت حى غرب، ومنطقة 4 خدمات بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة أعمال النظافة، والتأكد من سير العمل بشكل منتظم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مشكلات، وذلك لتحسين المظهر الحضارى للمحافظة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية البيئة من التلوث، وتعزيز صحة المواطنين.

وخلال جولته، تفقد محافظ كفرالشيخ، مستوى النظافة في شوارع مدينة كفرالشيخ، ورفع  القمامة بشكل منتظم، وإزالة المخلفات، والتأكد من خلو الشوارع من أى تراكمات للقمامة، مكلفًا بتكثيف حملات النظافة في جميع أحياء وشوارع المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مشكلات تتعلق بأعمال النظافة وتحسين البيئة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، منطقة 4 خدمات بحى غرب، وتابع سير العمل بالمرافق والخدمات المختلفة التي تقدمها المنطقة للمواطنين، موجهًا بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل في الأحياء.

وحرص محافظ كفرالشيخ، على التحدث مع عدد من أهالى الحى، والإستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم فيما يتعلق بأعمال النظافة والخدمات المقدمة في المنطقة، مؤكدًا على تلبية جميع مطالب واحتياجات المواطنين، وأن تكون الخدمات المقدمة على مستوى يليق بهم، مشدداً على متابعة أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضارى للمدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتواصل معهم.

جانب من الجولة التفقدية للمحافظ
جانب من الجولة التفقدية للمحافظ

 

جانب من متابعة محافظة كفر الشيخ لأعمال النظافة
جانب من متابعة محافظة كفر الشيخ لأعمال النظافة

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال النظافة
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال النظافة

 

 







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