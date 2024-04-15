محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية

قنا - صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير كورنيش وكوبري دشنا، ونفق فرشوط ومجزر دشنا، وكذا تنسيق العمل لبدء العمل في إنشاء مسار محور "دشنا - الوقف" الجديد، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وعلاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء سامح البدراوي، مدير عام الإسكان، والمهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الري بقنا، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام إدارة التخطيط العمراني، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، وياسر حمادى رئيس مركز قفط، وعبداللاه خبير رئيس مركز دشنا، وعزت قناوي رئيس مركز فرشوط، وعدد من القيادت التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إنه تم أخذ الموافقات الفنية لإنشاء كوبري دشنا وجاري البدء في تنفيذ مسار محور (دشنا – الوقف) بطول 8 كم يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى وينتهى بالطريق الزراعى الشرقى، مشيرًا إلى أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتي بطول 650 م تقريبا بتكلفة مالية بلغت 8 ملايين جنيه.

وأضاف الداودي، أنه تم اعتماد خطة تطوير كورنيش دشنا، حيث تم الطرح عن طريق حماية النيل، كما أنه سيتم استكمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بفرشوط يربط نجع خيربة الشرقي بالغربي بعرض 3 متر وطول 20 متر بقرية الكوم الأحمر، فضلا أنه تم الطرح والترسية لمجزر دشنا وجاري تسلم الموقع للتنفيذ.



وشدد "الداودي" خلال الاجتماع على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة والتأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.