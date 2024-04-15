محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من منظمة المطبخ المركزي العالمي

العريش - محمد حسين

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد من منظمة منظمة المطبخ المركزي العالمي world central kitchen، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش.

ورحب المحافظ بالوفد مثمناً الجهود و الدور الكبير الذي يقوم به أعضاء منظمة المطبخ المركزي العالمي في تقديم المعونات الغذائية بشكل يومي لأبناء قطاع غزة ،ومشيدا بتعاون المنظمة مع بنك الطعام المصري. واستعرض المحافظ الدور الذي تقوم به مصر تجاه الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يتم استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية وادخالها الي القطاع، بجانب استقبال الجرحي الفلسطينيين والمرافقين وعلاجهم في المستشفيات المصرية،وادخال السلات الغذائية إلي القطاع. ضم الوفد كلا من،سامح سلام مدير لوجستيات شمال سيناء بالمنظمة ، و اسراء جلبانه منسق التعاون مع بنك الطعام المصري.

