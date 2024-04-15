محافظ سوهاج يفتتح مشروع التطوير الحضارى لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادى.. صور

سوهاج عمرو خلف

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي "مجمع المواقف الجديد" بنطاق حي غرب سوهاج، على مساحة 8000 متر مسطح، وبتكلفة 15 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، واللواء تامر الغرباوي قائد مرور سوهاج، وهبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، والدكتور محمد عبد الهادى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج ،وذلك في إطار احتفالات عيد سوهاج القومي، وتحت رعاية اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية

وتفقد محافظ سوهاج مكونات المشروع التي شملت "إنشاء مجمع مواقف للسيارات، وإنشاء 14 محل تجارى بمساحة 9 متر مربع للمحل الواحد، بالإضافة إلى مسجد، وكافيتريا، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن "، مشيدا بالمشروع وجودة التنفيذ والذى يتماشى مع توجهات الدولة للقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدا على أهمية الحفاظ على ما تحقق من انجاز، موجها مسئولي الوحدة المحلية لحي غرب بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ورفع المخلفات أولا بأول .

وأكد المحافظ على أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية، موجها بتشكيل لجنة من المرور، والمواقف، والإسكان، والوحدة المحلية لوضع تصور واضح ودائم لنقل المواقف التي تأتى بالقرب من الكتل السكانية إلى الموقف الجديد أعلى المفيض.



محافظ سوهاج يفتتح مشروع التطوير الحضارى (1)



محافظ سوهاج يفتتح مشروع التطوير الحضارى (2)



محافظ سوهاج يفتتح مشروع التطوير الحضارى (3)



محافظ سوهاج يفتتح مشروع التطوير الحضارى (4)



محافظ سوهاج يفتتح مشروع التطوير الحضارى (5)



محافظ سوهاج يفتتح مشروع التطوير الحضارى (6)