محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات انعقاد المؤتمر الأفريقى للطاقة بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمرالأفريقي للطاقة ممثلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر لاجتماعات المؤتمر الأفريقي للطاقة (رفيع المستوى).

وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، والمهندس عيسى متولى، مدير مركز معلومات شبكة المرافق بالمحافظة.

تم خلال اللقاء بحث كافة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر والذى يعقد بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقى واتحاد مرافق الطاقة الأفريقى وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجارى، تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أنه يترأس اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر المحاسب محمد محمود حسين السيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر ممثلى أكثر 25 دولة تقريبا وعدد كبير من وزراء الطاقة بأفريقيا.

وفى ختام اللقاء هنأ الوفد محافظ جنوب سيناء لحصوله على الجائزة الذهبية رجل العام "AFASU" كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية فى العالم، وكذا حصول مدينة شرم الشيخ على جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة فى العالم، من الاتحاد الأفريقى الآسيوي.