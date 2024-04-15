محافظ الإسماعيلية يتابع موسم حصاد وتوريد القمح.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية موسم حصاد وتوريد القمح من خلال إمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ.

وأكد محافظ الاسماعيلية، أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال موسم حصاد القمح بالمحافظة، اعتباراً من شهر إبريل الجارى لحين انتهاء الموسم.

وأشار محافظ الاسماعيلية، إلى أن محافظة الإسماعيلية تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي.

ووجه بشارة، مديرية التموين بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة كافة تجهيزات الشون والصوامع لاستقبال أعمال التوريدات، أولًا بأول مع الإلتزام بالتعليمات المنظمة لإنتقال القمح بين مراكز ومدن الاسماعيلية، كما وجه بمراجعة السعة التخزينية لتلك الشون لاستقبال الكميات المستهدف توريدها هذا العام.



القمح



توريد القمح