محافظ أسوان يعلن انتظام استلام بشائر القمح فى توشكى

أسوان - عبد الله صلاح

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، انتظام استلام بشائر الأقماح المحلية بصومعة الراجحى بتوشكى مع انطلاق موسم الحصاد الجديد لعام 2024، مشدداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل توريد كميات القمح داخل 7 مواقع تخزينية بسعة 175 ألف طن.

وقال المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، فى بيان صحفى، إنه تم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات التموين والزراعة والجهات المختصة لتحفيز المزارعين وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار وزير التموين الدكتور على مصيلحى بزيادة سعر توريد أردب القمح بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و1950 جنيها نقاوه 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5.

وأشار إلى أن جميع الصوامع والشون والبناكر والهناجر جاهزة لإستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع والتخزين ، والتى تضم صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 24 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن.