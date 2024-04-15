لقطات لسيول عارمة تضرب سلطنة عمان تسببت فى مصرع 12 شخصا

محمد جمال

اجتاحت سيول عارمة أجزاء من سلطنة عمان بعد هطول أمطار غزيرة، راح ضحيتها 12 شخصا، بينهم طلاب مدارس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لمشاهد للسيول العارمة التى ضربت السلطنة بعد أمطار غزيرة ضربت السلطنة الأحد.

🎥فيديو | اجتاحت سيول 🌪️عارمة أجزاء من سلطنة عمان 🇴🇲 بعد هطول أمطار غزيرة ⛈️ (الأحد)، راح ضحيتها 12 شخصا، بينهم طلاب مدارس. (متداول)#عكاظ pic.twitter.com/AvSNEfpjH5 — عكاظ (@OKAZ_online) April 14, 2024

وأعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة فى سلطنة عمان، أمس الأحد، تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إنه "لا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي."

وشهد عدد من محافظات سلطنة عُمان هطول أمطار متفاوتة الغزارة نتيجة للحالة الجوية التي بدأت تأثيراتها على أغلب المحافظات وتستمر حتى يوم الأربعاء المُقبل.

ففي محافظة الظاهرة شهدت ولاية عبري هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بتساقط لحبات البرد في بلدة الهجر وبات ووادي العين وفي مركز ولاية عبري والدريز والعينين والعراقي ومقنيات هجيرمات وبلاد الشهوم أدت إلى سيلان الشعاب.

كما هطلت بولاية ضنك أمطار متفاوتة الغزارة على عددٍ من قرى وبلدات الولاية، أدت إلى جريان الشعاب ونزول وادي العقيبة وصلح ببلدة قميراء ووادي سرور وقد صاحب الأمطار نزول حبات البرد.