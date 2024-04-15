كيف تعرف إذا كان لديك خلل هرموني في الجسم؟ علامات يجب الحذر منها

كتبت إيناس البنا

يحدث خلل هرموني في الجسم عندما يكون هناك الكثير أو القليل جدًا من هرمون واحد أو أكثر، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض والحالات المرتبطة بالهرمونات.

يقال إن الهرمونات هي "الرسائل الكيميائية" للجسم التي تخلق التوازن وتضمن الصحة العامة والرفاهية يحدث خلل هرموني في الجسم عندما يكون هناك الكثير أو القليل جدًا من هرمون واحد أو أكثر، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض والحالات المرتبطة بالهرمونات.

فيما يلى حسب موقع هيلث سايد هناك أبرز المشكلات الهرمونية الشائعة وعلاماتها المنذرة من الخلل الهرمونى

مقاومة الأنسولين

عندما تكون هناك مقاومة للأنسولين في الجسم، عادة لا تكون قادرًا على إنقاص الوزن على الرغم من ممارسة الرياضة، مقاومة الأنسولين تجعل فقدان الوزن "معركة شاقة" من خلال إعاقة استقلاب الجلوكوز.

انخفاض هرمون البروجسترون

القلق هو أحد الأعراض الشائعة لانخفاض هرمون البروجسترون، وانخفاضه يؤثر على حالتك المزاجية ويتركك تشعرين بالغضب والتوتر.

ارتفاع الكورتيزول

من العلامات الشائعة لارتفاع الكورتيزول الشعور بالتعب يمكن أن يجعل المرء يشعر بالاستنزاف، الكورتيزول، هرمون التوتر، يمكن أن يبقيك "متوترًا ومتعبًا"، مما يعطل مستويات نومك وطاقتك.