فصل التيار الكهربائى 3 ساعات غدا عن مدينة الرياض بكفر الشيخ لأعمال الصيانة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت هندسة كهرباء الرياض بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مدينة الرياض لمدة 3 ساعات، غدا الثلاثاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات.

وذكرت هندسة الكهرباء، في بيان لها، أنّه سيتم فصل لوحة كهرباء الرياض مما يؤدي إلى قطع التيار عن مدينة الرياض، غدا الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر مساء، وذلك لقيام هندسة الكهرباء بأعمال الصيانة الدورية.

وأهابت هندسة كهرباء الرياض بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس الواقعة في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم حتى عودته مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.