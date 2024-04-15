اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2024 11:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهربائى 3 ساعات غدا عن مدينة الرياض بكفر الشيخ لأعمال الصيانة

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:12 م
فصل التيار الكهربائى 3 ساعات غدا عن مدينة الرياض بكفر الشيخ لأعمال الصيانة انقطاع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هندسة كهرباء الرياض بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مدينة الرياض لمدة 3 ساعات، غدا الثلاثاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات.

وذكرت هندسة الكهرباء، في بيان لها، أنّه سيتم فصل لوحة كهرباء الرياض مما يؤدي إلى قطع التيار عن مدينة الرياض، غدا الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر مساء، وذلك لقيام هندسة الكهرباء بأعمال الصيانة الدورية.

وأهابت هندسة كهرباء الرياض بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس الواقعة في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم حتى عودته مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.







فصل التيار الكهربائي

كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

هندسة كفر الشيخ

مستشفيات

مدارس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة