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فتح باب التقدم لرياض الأطفال للعام المقبل بالمدارس اليابانية

الإثنين، 15 أبريل 2024 04:00 ص
فتح باب التقدم لرياض الأطفال للعام المقبل بالمدارس اليابانية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2024/2025 منتصف إبريل الجارى وأن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس .

وحددت  الوزارة الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس المصرية اليابانية كالتالى:

-  شهادة ميلاد مميكنة للطفل  التلميذ حديثة الإصدار لا تزيد عن شهر وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية) وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت في بطاقة الرقم القومي، والتوقيع على إقرار ولى الأمر عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر، ونسخة للمدرسة وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

 







وزارة التربية والتعليم

التقدم للمدارس المصرية اليابانية

شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية

قواعد التقدم للمدارس المصرية اليابانية

سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2024



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