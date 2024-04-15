طردته من المنزل وزوجت ابنته دون موافقته.. دعوى نشوز ضد زوجة بعد 30 سنة زواج

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته -بعد 30 عاما من الزواج- بالخروج عن طاعته، وذلك بعد أن طردته من منزل الزوجية وزوجت ابنته دون إرادته رغم اعتراضه على-العريس- وهددته بخارجين عن القانون لإجباره على ترك المنزل، ليؤكد:" أصبحت حياتنا الزوجية مستحيلة بعد أن أهدرت زوجتي كرامتي أمام أبنائي".

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي تطلب الطلاق رغم أن الإساءة من جانبها وفقا لشهادة الشهود، والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة بعد أن أنهالت على ضربا برفقة الخارجين عن القانون أمام أولادي ووفقا لسجلات كاميرا المراقبة بالعقار، وعندما طالبتها برد ممتلكاتي المسجلة باسمها رفضت، وساومتني للحصول على 3 ملايين جنيه مقابل الانفصال الودي -رغم استحالة العشرة بيننا- وتقاضيها خلال زواجنا مبالغ مالية كبيرة".



وأكد:" رفضت وساطة المقربون لرد ممتلكاتي لي بعد أن وضعت يديها عليه، ورفضت تمكيني من الدخول للمنزل، وحرضت أبنتي على الزواج من أحد أقاربها رغم اعتراضي، ودفعت خارجين عن القانون لمنعي من الاقتراب من مسكن الزوجية، واعتدت على بالضرب وفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة والتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام شهرين، وعندما طالبتها برد أموالي شهرت بسمعتي، وطالبتني بسداد مبلغ مالي لها، مما دفعني لملاحقتها بدعوي تعويض".

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.



