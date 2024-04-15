ضبط 8 أشخاص بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز سوهاج وضبط 8 من المشاركين فيها من بينهم 3 مصابين برش خرطوش وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى الجديد لتلقى العلاج اللازم وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة والحالة الأمنية مستقرة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها والفصل بين الطرفين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بوجود مشاجرة بمركز سوهاج بين " طرف أول " حسن س م ا 31 سنة عامل مصاباً " برش خرطوش بالساق اليسري "، ونجل شقيقه الطفل عمر م س م 5 سنوات مصاباً " برش خرطوش بالذقن "، وربحه ب م ع 55 سنة ربة منزل مصابه " برش خرطوش بالذراع الأيسر " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وعبد القادر ح ع ح 42 سنة مزارع.

وبين "طرف ثان" يسري ح ح ح 28 سنة سائق، وشقيقه حمدي ح ح ح 22 سنة سائق، وأخوالهما فيصل ا ع ح 43 سنة مزارع ، وشقيقه سعودي ا ع ح 42 سنة مزارع، والطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته نجم عنه إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.