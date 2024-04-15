ضبط 6 تروسيكل وعربات كارو يستخدمها "النابشين" بصناديق القمامة في الدقهلية

الدقهلية- شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بقيام رؤساء الأحياء بمدينة المنصورة بتنفيذ حملات مكثفة لضبط النباشين، بصناديق وتجمعات القمامة بشوارع مدينة المنصورة بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة، وذلك بمشاركة جهاز نظافة وتجميل المنصورة بالتنسيق الكامل بين كلا من المحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، و محمد امين رئيس حي شرق المنصورة، و محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، ويستهدف تنفيذ هذه الحملات الحرص التام علي المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.



ومن جانبه اوضح رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، انه تم اليوم ضبط عدد 6 تروسيكلات وعربات كارو يستخدمها النابشين في أعمال نبش القمامة وتفريغ الاكياس بصناديق القمامة ، وأمر "مختار" باتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لأعمال شئونها.



وأكد "مختار" علي إستمرار حملة ضبط النباشين ومصادرة معداتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعودة الشوراع خاليه من القمامه والنباشين مشيرا لاهمية تعميم تنفيذ هذه الحملات بنطاق كافة مراكز ومدن واحياء المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



