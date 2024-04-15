اليوم السابع
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الإثنين، 15 أبريل 2024 01:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 15400 لتر سولار وبنزين لبيعها بأزيد من التسعيرة المقررة فى البحيرة

الإثنين، 15 أبريل 2024 12:22 م
ضبط 15400 لتر سولار وبنزين لبيعها بأزيد من التسعيرة المقررة فى البحيرة تهريب الوقود - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود، لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن  ضبط 15400 لتر سولار وبنزين  بمحطات تموين سيارات بمركز أبو حمص لبيعها بأزيد من التسعيرة، وذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على  الأسواق ومحطات الوقود  والمصانع غير المرخصة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها  للاستهلاك الآدمي.







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