ضبط وإعدام 124 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط الجديدة

دمياط- معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى يتم تنفيذها بشكل دورى للرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لمتابعة أسعار السلع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة المُنفذة بالاشتراك بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة والتى أستهدفت المرور على عدد من المنشآت بنطاق مدينة دمياط الجديدة، عن ضبط مخالفات جنح صحية.

كما أسفرت الحملة عن إعدام 124 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها ، وفى هذا السياق، ، تم تحرير محاضر تجاه تلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المنشآت.



