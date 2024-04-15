اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2024 04:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط وإعدام 124 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط الجديدة

الإثنين، 15 أبريل 2024 03:53 م
ضبط وإعدام 124 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط الجديدة المضبوطات
دمياط- معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى يتم تنفيذها بشكل دورى للرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لمتابعة أسعار السلع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة المُنفذة بالاشتراك بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة والتى أستهدفت المرور على عدد من المنشآت بنطاق مدينة دمياط الجديدة، عن ضبط مخالفات جنح صحية.

كما أسفرت الحملة عن إعدام 124 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها ، وفى هذا السياق، ، تم تحرير محاضر تجاه تلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المنشآت.


 







دمياط

تموين دمياط

اخبار التموين

اخبار دمياط




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة