اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل مواطن بعصا خشبية بسبب خلافات قديمة فى طوخ

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:45 ص
ضبط المتهم بقتل مواطن بعصا خشبية بسبب خلافات قديمة فى طوخ متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك محل تغيير زيوت "توفى إثر إصابته" بجروح متفرقة - شقيقه سائق "مُصاب بجروح متفرقة") وبسؤال المُصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما و(سائق ، مقيم ذات العنوان) لخلافات بينهم تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه وشقيقه بـ (عصا خشبية تخلص منها) مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة شقيقه .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .







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