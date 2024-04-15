ضبط المتهم بقتل مواطن بعصا خشبية بسبب خلافات قديمة فى طوخ

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك محل تغيير زيوت "توفى إثر إصابته" بجروح متفرقة - شقيقه سائق "مُصاب بجروح متفرقة") وبسؤال المُصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما و(سائق ، مقيم ذات العنوان) لخلافات بينهم تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه وشقيقه بـ (عصا خشبية تخلص منها) مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة شقيقه .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .