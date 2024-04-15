صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء "الخدمات التعليمية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية بنسبة 5.9%، 5.4%، 5%، على التوالي، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والسياحة والترفيه، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.8%، 4.7%، 4.5%، 4.3%، على التوالي.

وقفز قطاع البنوك بنسبة 3.2%، وزاد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.5%، 2.3%، على التوالي، ثم قطاعات التجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.6%، على الترتيب، وأخيرًا قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.5%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بنسبة 0.3%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أول جلسات بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.994 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 874.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.75 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.6 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.17%، والعرب على 5.91%، واستحوذت المؤسسات على 33.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 386.3 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 141.7 مليون جنيه، 190.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 740.4 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 29616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 36367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12637 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 6696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9584 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 7658 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1534 نقطة.