صحة كفر الشيخ: استقبال 5649 مريضاً بقسم الطوارئ بالمستشفى العام

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان بكفر الشيخ، إن مستشفى كفر الشيخ العام ، استقبلت 5649 مريضا بقسم الطوارئ، منهم 90 حادث سير، و 16 حالة تسمم، كما تم إجراء 87 عملية جراحية من بينهم 36 جراحة كبرى 9 ذات مهارة، وتم حجز 70 مريض بأقسام الرعاية المركزة للكبار، و13 حالة رعاية أطفال.

وأضاف كما استقبلت مستشفي كفرالشيخ العام، 15 مريضا مصابا بجلطة حادة بالقلب، وأجريت لهم قسطرة قلبية وتركيب دعامات وخرجوا جميعاً من المستشفى بحالة جيدة، مؤكداً أن مستشفى كفرالشيخ العام، أعدت خطة مسبقة للتعامل والاستعداد خلال تلك الفترة بعمل غرفة أزمات لمواجهة أي حدث طارئ، وتشكيل فريق الانتشار السريع المكون من أطباء بمختلف التخصصات الحرجة لمواجهة الأحداث الطارئة داخل وخارج المستشفى في أي منطقة بالمحافظة.