صحة المنوفية: استقبلنا 14 ألف مريض بالطوارئ خلال عيد الفطر المبارك

المنوفية - محمد فتحى

قامت إدارة العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بالمرور على 13 مستشفى وتغطية جميع المستشفيات عن طريق مسئولي العلاجي بالادارات الصحية والتأكد من حسن سير العمل وبلغ تردد العيادات بالمستشفيات 4982 وبلغت حالات الطوارئ بالمستشفيات 14149، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة رشا خضر وكيل الوزارة .

وقالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إن إدارة الأغذية قامت بالمرور علي 196 منشأة وسحب 128 عينة من الغسيل الكلوي و510 عينة من مياه الشرب و51 عينة من حمامات السباحة وتحرير 165 محضر واستوجب غلق 43 منشأة وتم إعدام 675 كيلو و 44 لتر.

وقامت إدارة المعامل بالمرور على 4 مستشفيات وتم التأكد من إدارة السلامة والصحة المهنية من كفاءة عمل المصاعد والديزل وشبكة الغازات وتانكات الأوكسيجين وتواجد عامل المصعد 24 ساعة وفني صيانة الديزل 24 ساعة وكفاية الأوكسيجين بالاسطوانات وعدم وجود أي تسريبات أو اعطال بالشبكة وشبكة الغازات مؤمنة وبحالة جيدة.

وفى سياق متصل قامت إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بالمرور على 46 منشأة بالإدارات الصحية المختلفة وتقديم أكثر من 20 ألف خدمة ضمن خدمات المبادرات الرئاسية، حيث قامت فرق الإشراف بالمديرية وفرق العمل بالإدارات بمتابعة الأطقم الطبية وانتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ومتابعة تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالإجازات، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم التأكد من انتظام النوبتجيات، وتقديم الخدمات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة، والاطمئنان على انتظام العمل بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وانتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة خلال فترة عيد الفطر المبارك، كما تمت متابعة التطعيمات الروتينية للأطفال، والاطمئنان على سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها .

من جهة أخرى شاركت جميع الإدارات الفنية والإدارة العامة للصيدلة بغرفة الأزمات المنعقدة في المديرية على مدار ستة أيام الفترة من 9 إلى 14 أبريل 2024 م من خلال حضور جميع الاجتماعات برئاسة الدكتورة وكيل الوزارة، لمناقشة أهم التحديات التي واجهت فرق العمل بالإدارات والمستشفيات والعمل على حلها بشكل فوري بما كان له الأثر الفعال في استمرار تقديم الخدمة الطبية المطلوبة لجميع المرضى، كما تم عمل نبطشيات بالمخزن الإقليمي للأدوية بالمديرية يوميا من 9.00 ص، إلى 9.00 م لتعزيز الأرصدة وتوفير النواقص بالمستشفيات والوحدات الصحية على مدار الساعة.

وتم تفعيل العمل بالوحدة الفنية لدعم توافر الأدوية للعمل على إعادة تدوير الأدوية بين الجهات المختلفة بما يتناسب مع معدلات الإستهلاك، وانتظمت أعمال التفتيش الصيدلي والرقابة الدوائية بالمديرية وأقسام الصيدلة التابعة بالادارات والتي قامت بدورها في متابعة الانضباط الإداري و متابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية ورصد نواقص الأدوية ورفع التقارير اللازمة للعمل على سرعة توفيرها.