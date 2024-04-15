شقيقتان بدمياط يقدمان نموذجا لإنتاج الكهرباء من الشمس: بدأنا بعد مؤتمر المناخ

دمياط - هيثم مراد

تأثروا بأفكار مؤتمر المناخ ، وبدأوا في تنفيذ أفكار صديقة للبيئة، متمثلا فى مشروع لإنتاج الكهرباء عن طريق المياه والطاقة الشمسية، قد يغني مستقبلا عن استخدام البطاريات، تلك كانت فكرة الشقيقتين "ياسمين ويارا" أبناء محافظة دمياط، قدم "اليوم السابع" لقاء مع مواهب دمياط في البحث العلمى.

وقالت "ياسمين على" صاحبة الـ 16 عاما بنت محافظة دمياط: "تابعت مؤتمر المناخ بكل جيد، كان بوابتي للعلم، من خلاله علمت بأن هناك ما يسمي بالهيدروجين الاخضر، كانت كلمات غريبة بالنسبة لي ما دفعني إلي البحث عنها هنا ولدت الفكرة".

استكملت حديثها قائلة: " بدأت رفقة شقيقتي الصغري البحث عن فكرة لإنتاج الكهرباء شرط أن تكون صديقة للبيئة، بعد جولات من البحث استمرت لشهور بدأنا في التنفيذ"

وتابعت قائلة: " شاركنا بمسابقة أنتل آيسف للعلوم تحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية أمرا رائعا بكل تأكيد لكننا نستعد الآن للمشاركة الدولية هذا ما نسعي إليه"

بدأت "يارا" الشقيقة الصغري صاحبة ال 14 عاما في شرح النموذج لتقول: " الفكرة تعتمد على الطبيعة، نقوم بواسطة جهاز فصل المياه بإنتاج النيتروجين والهيدروجين، ثم يمر علي دائرة انتاج الهيدروجين ليتفاعل مع الطاقة الشمسية الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي استخراج الكهرباء"

واستكملت الحديث قائلة: " يمكن انتاج أكثر من 250 كيلو وات خلال ساعة، نقوم بتوفير احتياجاتنا اليومية بواسطة انتاج الهيدروجين المتواجد داخل المياه، قد يكون هذا النموذج مستقبلا أحد أعمدة انتاج الطاقة"

واضافت قائلة: " نهدف إلي الاستغناء عن البطاريات في المستقبل، ندعم من خلال هذا النموذج انتاج الطاقة بطريقة صديقة للبيئة، لا أنكر دور مؤتمر المناخ في هذا فهو كان صاحب التأثير الأكبر في تفكيرنا"

جامعة الطفل أحد أهم المشروعات العلمية داخل مصر، كان لها الفضل في اكتشاف أبنائي وتقديمهم إلي مجال البحث العلمي، علينا تقديم الدعم لأبنائنا بالشكل اللازم من أجل التعرف على مهاراتهم واكتشافها، هنا ستكون النتائج مبهرة" بتلك العبارات اختتم والد الشقيقتان يارا وياسمين الحديث معنا مضيفا: " أنه سيكون هناك جولة أخري داخل مسابقة آيسف تلك المرة سيكون أبنائي ممثلين لمصر هذا هدفهم"