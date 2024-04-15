ساعتان وربع بدلا من ساعة حتى 5 مساء.. "الكهرباء" تعلن مدة تخفيف الأحمال (إنفوجراف)

كشف مصدر مسئول بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية بدأ في تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بدأ من الساعة 11 صباح اليوم و لمدة ساعتين وربع على كل مشترك وذلك حتى الساعة 5 عصرا.



مدة تخفيف الأحمال

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار جاء نتيجة استبعاد العديد من المناطق وبعض المحافظات مثل مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وتابع المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.