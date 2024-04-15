اليوم السابع
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الإثنين، 15 أبريل 2024 03:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ساعتان وربع بدلا من ساعة حتى 5 مساء.. "الكهرباء" تعلن مدة تخفيف الأحمال (إنفوجراف)

الإثنين، 15 أبريل 2024 02:45 م
ساعتان وربع بدلا من ساعة حتى 5 مساء.. "الكهرباء" تعلن مدة تخفيف الأحمال (إنفوجراف) "الكهرباء" تعلن مدة تخفيف الأحمال

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كشف مصدر مسئول بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية بدأ في تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بدأ من الساعة 11 صباح اليوم و لمدة ساعتين وربع على كل مشترك وذلك حتى الساعة 5 عصرا.

مدة تخفيف الأحمال
مدة تخفيف الأحمال

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار جاء نتيجة استبعاد العديد من المناطق وبعض المحافظات مثل مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وتابع المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.







تخفيف الأحمال

مدة تخفيف الأحمال

الكهرباء




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