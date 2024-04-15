زعيم الجهوريين بالكونجرس الأمريكي لنتنياهو: ندعم إسرائيل في أي قرار تتخذه

كتب عبد الوهاب الجندى

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونجرس الأمريكي، ستيف سكاليز، اتصالا هاتفيا مساء اليوم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعرب عن دعمه لأي قرار تتخذه إسرائيل في ضوء الهجوم الإيراني.



وأوضح المكتب في بيان اليوم الإثنين، أن " نتنياهو شكر زعيم الأغلبية سكاليز على دعمه الحار، وأوضح أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها."

وشنت إيران، ليلة الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران فى سوريا.