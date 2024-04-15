اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2024 09:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم الجهوريين بالكونجرس الأمريكي لنتنياهو: ندعم إسرائيل في أي قرار تتخذه

الإثنين، 15 أبريل 2024 08:25 م
زعيم الجهوريين بالكونجرس الأمريكي لنتنياهو: ندعم إسرائيل في أي قرار تتخذه نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونجرس الأمريكي، ستيف سكاليز، اتصالا هاتفيا مساء اليوم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعرب عن دعمه لأي قرار تتخذه إسرائيل في ضوء الهجوم الإيراني.


وأوضح المكتب في بيان اليوم الإثنين، أن " نتنياهو شكر زعيم الأغلبية سكاليز على دعمه الحار، وأوضح أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها."

 

وشنت إيران، ليلة الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران فى سوريا.







الجهوريين

الكونجرس الأمريكي

نتنياهو

إسرائيل

ايران




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة