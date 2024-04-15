رئيس وزراء التشيك يصل واشنطن فى زيارة رسمية تستغرق يومين

واشنطن (أ ش أ)

وصل رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا إلى واشنطن فى زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين.

وذكر راديو براغ فى نشرته الناطقة بالإنجليزية أنه من المقرر أن يلتقي فيالا في وقت لاحق من اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض لبحث التعاون الأمني ​​وتقديم الدعم لأوكرانيا، فضلا عن التطرق للعلاقات الاقتصادية المتبادلة والطاقة النووية.

ومن المتوقع أيضا أن يبحث الجانبان آخر التطورات في الشرق الأوسط، كما أن رئيس الوزراء التشيكي يعتزم لقاء مواطني بلاده الذين يعيشون في الولايات المتحدة خلال زيارته الحالية لواشنطن.

ويجري رئيس الوزراء التشيكي غدا الثلاثاء محادثات مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون وأعضاء آخرين في الكونجرس الأمريكي، كما أنه من المقرر أن يلقي كلمة في معهد "هدسون".