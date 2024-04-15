رئيس الوزراء يصدر قرار باعتبار مشروع إقامة الوحدة الصحية بسوهاج من أعمال المنفعة العامة

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع إقامة الوحدة الصحية والطريق الذى يربطها بالطريق العام بكوم العرب - طما- سوهاج من أعمال المنفعة العامة.

وتضمن القرار أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.

