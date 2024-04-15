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رئيس الوزراء يصدر قرار باعتبار مشروع إقامة الوحدة الصحية بسوهاج من أعمال المنفعة العامة

الإثنين، 15 أبريل 2024 10:37 ص
رئيس الوزراء يصدر قرار باعتبار مشروع إقامة الوحدة الصحية بسوهاج من أعمال المنفعة العامة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع إقامة الوحدة الصحية والطريق الذى يربطها بالطريق العام بكوم العرب - طما- سوهاج من أعمال المنفعة العامة.

وتضمن القرار أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
 







الوحدة الصحية

مصطفى مدبولى

الحكومة

مجلس الوزراء

سوهاج




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