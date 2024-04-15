اليوم السابع
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الإثنين، 15 أبريل 2024 01:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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دول إفريقية تطالب إيران وإسرائيل بضبط النفس وتجنب التصعيد

الإثنين، 15 أبريل 2024 01:44 م
دول إفريقية تطالب إيران وإسرائيل بضبط النفس وتجنب التصعيد هجوم إيران على إسرائيل
عواصم (أ ش أ)

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حثت جنوب إفريقيا ونيجيريا والصومال وكينيا اليوم الاثنين، إيران وإسرائيل على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد فى الصراع .

وأكدت جنوب إفريقيا أنه يجب على كافة الأطراف تجنب أى أفعال تزيد من التوترات فى منطقة تعانى من الهشاشة بالفعل، كما حثت العالم على ألا ينسى الحرب في غزة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية .

من جانبها، طالبت نيجيريا إيران وإسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب توسيع الصراع في الشرق الأوسط، والالتزام بالحل السلمي للصراعات من أجل تعزيز السلام والأمن العالميين.

كما حثت الصومال كافة الأطراف على الوقف الفوري للتصعيد والالتزام بضبط النفس، مشيرة إلى أن تصاعد العداء يهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي ، ومؤكدة على الحاجة لوقف إطلاق النار في غزة.

في السياق ذاته، أكد رئيس كينيا ويليام روتو أن هجوم إيران يفاقم الوضع الحساس للمنطقة، مطالبا إسرائيل بإظهار أقصى درجات ضبط النفس.
يشار إلى أن إيران وجهت ضربة بمسيرات وصاروخ باتجاه إسرائيل، ردا على استهدافها للقنصلية الإيرانية في دمشق خلال الشهر الجاري.







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