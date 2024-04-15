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خطوات صرف منحة قطع المعاش .. التفاصيل

الإثنين، 15 أبريل 2024 02:00 ص
خطوات صرف منحة قطع المعاش .. التفاصيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه فى حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة .

ـ لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.
ـ ولا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز الا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.
ـ تسقط منحة القطع فى حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.
شروط استحقاق الخدمة

ـ أن يكون مستحق في المعاش .

ـ أن لا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.
ـ أن لا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش اخر.

 







منحة قطع المعاش

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

هيئة التأمينات

هيئة التأمين الاجتماعي

منحة قطع المعاش من هيئة التأمينات



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