اليوم السابع
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حياة كريمة في الشرقية.. توجيه قافلة طبية مجانية إلى أهالي قرية الملاك

الإثنين، 15 أبريل 2024 02:10 م
حياة كريمة في الشرقية.. توجيه قافلة طبية مجانية إلى أهالي قرية الملاك القافلة الطبية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم توجيه قافلة طبية مجانية شاملة بقرية الملاك بمركز ومدينة أبوحماد، ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

وأكد أن القافلة تستمر في عملها لمدة يومين تنتهي غدا الثلاثاء، وأشار إلى أن القافلة مجهزة بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة في كل تخصص، وتضم مجموعة من الأطباء الاستشاريين والصيادلة، لفحص الحالات المرضية.

 

ويتم للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الرمد - الأسنان- الباطنة - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجراحة - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل.


يذكر أن منظومة القوافل بمحافظة الشرقية تصدرت جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 47 ألفا و582 مواطنا بالمحافظة، وذلك في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها 11 تخصصا.







الشرقية

صحة الشرقية

قافلة طبية مجانية

قرية الملاك




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