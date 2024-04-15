جولة مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية على مساجد العامرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قام الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بجولة مرورية مفاجئة على مقر إدارتي العامرية أول وثان خلال اول يوم عمل بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة سير العمل بالإداريين وانضباط العاملين بهما.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية خلال جولته على ضرورة تحري الدقة وأعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات في تحرير المستندات وخاصة المالية منها للحفاظ على المال العام وحقوق الغير.

كما شدد على ضرورة انجاز ما يطلب من مواد تطلبها الوزارة دون تأخير أو تقصير أو إهمال في أي جانب من الجوانب لأن أي تقصير أو إهمال سيقابل بكل حزم وشدة.

ووجه مفتشي الدعوة بالإدارتين إلى ضرورة المتابعة الميدانية والعودة لتكثيف الأنشطة الثقافية والتوعوية والقرآنية التى كانت سببا لجذب قلوب المترددين على المساجد وسط أجواء إيمانية أشاد بها جماهير المساجد وقدم الشكر لجميع العاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية لما بذلوه من جهد ملموس خلال شهر رمضان المبارك مما جعل للمساجد في هذا الشهر مذاقا غير مسبوق استشعره الجميع مؤكدا أنه لا مجال لمقصر أو متهاون أو كسول.