جرحى فى قصف إسرائيلى استهدف محيط المستشفى الأوروبى جنوب خان يونس

محمد جمال

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن عددا من الجرحى سقطوا فى قصف إسرائيلى استهدف محيط المستشفى الأوروبى جنوب خان يونس.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، طالت عددا من المناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ191 على العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة بحسب وكالة وفا الفلسطينية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل فى النصيرات والمغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عشرة مواطنين وإصابة 20 آخرين على الأقل، تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف على منازل المواطنين غرب مدينة دير البلح، وغرب مدينة خان يونس، وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذائف صوب منازل المواطنين في منطقة بني سهيلا وعبسان والزنة في مدينة خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين وتم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية أربعة منازل في أحياء مدينة غزة، الزيتون، وتل الهوا، والشيخ عجلين، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

واستشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب آخرون، الأحد، جراء استهداف مدفعية الاحتلال، النازحين على شارع الرشيد أثناء محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة.