جائزة أفضل بحث مشارك بكل مجال يقدمها مؤتمر "علوم القناة" الأربعاء المقبل

الإسماعيلية - صبرى غانم

تعقد كلية العلوم جامعة قناة السويس مؤتمرها السنوي السابع للبحوث الطلابية 2024 تحت عنوان "التحديات والإبداع: دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العلوم" .

يأتي المؤتمر - برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة للشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم.

وبإشراف تنفيذي الدكتور الشاذلي محمد عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ينظم المؤتمر وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية بإشراف الدكتورة ياسمين محمد حسن مدير الوحدة ومقرر المؤتمر، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل بمدرج (1) بمبنى مدرجات كلية العلوم.

يُقدم المؤتمر جائزة أفضل بحث مُشارك في كل مجال، وشهادة حضور لجميع المشاركين بالمؤتمر، بالإضافة إلى تصعيد المراكز الأولى للمشاركة في مؤتمر الجامعة 7 مايو المقبل.

وعلى هامش المؤتمر يقام المعرض الفني للأعمال الطلابية، ويشارك بالمؤتمر متحدثون من مركز إبداع مصر الرقمي CRETIVA وتضامن وبنك مصر.

