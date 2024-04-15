تنفيذ 393 برنامج تدريب لمسئولى السلامة المهنية للحد من مخاطر العمل بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عدد 393 برنامج تدريب للعاملين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف والعاملين على أساليب التعامل مع تسريب غاز الكلور والحد من انتشاره وكيفية عمل الإسعافات الأولية لفرد مصاب، وكيفية التعامل مع حدوث حريق وسرعه الاخلاء، بالاضافة الى التعامل الامن مع الأماكن المغلقة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

وأضاف أنه يتم التشديد على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا لظروف وقواعد العمل وبالأسلوب الأمثل لتقليل حجم الحوادث والاصابات فى مواقع العمل مؤكدا أن الهدف من تلك البرامج التدريبية العملية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر ولتعزيز فكر سلامة وصحة العامل وحمايته من مخاطر بيئة العمل.

وأشار اللواء احمد أبو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والسلامة والصحة المهنية، إلى أنه يتم تنفيذ تلك التدريبات بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية الذى تم تأسيسه على أحدث النظام لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وان الشركة تولى اهتمام كبير بسلامة العاملين وتأمين بيئة العمل وأنه يتم شراء مهمات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على أرواح العاملين والتى منها بدل تطهير ونظارات واقية وأوجه لحام وأجهزة كشف غازات وجوانتيات أحذية سيفتى وشنطة اصلاح اسطوانات الكلور متعددة الاغراض والخاصة بمكافحة تسرب غاز الكلور.

وأوضح الدكتور مصطفى الحلوانى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، أنه تم تنفيذ عدد 393 برنامج تدريب ليستفيد منه 2199 متدربا بجميع مواقع الشركه واضاف بأنه يتم وضع مخطط تدريبى من ادارة التدريب بادارة السلامه والصحه المهنيه للمداومة على التدريب باستمرار للتأكد من جاهزية العاملين بالتعامل السريع والآمن، على أن تتم التدريبات العملية بمركز السلامة والصحة المهنية المجهز على أحدث مستوى من الامكانات بمقر محطه مياه سوهاج غرب ، مدعم ذلك التدريب العملي بآخر نظرى لرفع المستوى الثقافى للمختصين حتى يؤدوا التدريبات العملية في ضوء خلفية معرفية وثقافية واضحة.