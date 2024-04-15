"تموين الإسكندرية": الاستعداد لموسم توريد الأقماح لهذا العام بـ4 صوامع

الإسكندرية جاكلين منير

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة، بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى لهذا العام، حيث يبدأ الموسم اليوم منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس لهذا العام.

وأوضح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، أن المديرية استعدت لاستقبال الاقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة عبارة عن 4 أماكن تخزينية وبيانها كالتالى: صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين واجمالى سعتها 90000 طن تسعين الف طن وجاهزة لاستقبال الاقماح المحلية بسعة 30 الف طن، صومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 الف طن جاهزة بسعة 30 الف طن لاستقبال الاقماح المحلية ، بنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 43200 طن كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية.

و بنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 11980 طنا إجمالى السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية موسم 2024.

وبذلك يكون اجمالى السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الاقماح المحلية بالمحافظة، 4 لجان "صومعتين وبنكرين" اجمالى سعتها 121580 طن، بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة

وتم تشكيل 4 لجان لاستقبال الأقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء، وتم تحديد أسعار القمح المحلى حسب رتب التوريد والتى حددها القرار الوزارى بالمبالغ الآتية: أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيها ، أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها، أردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1900 جنيه.

وتستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء يوميا، كما يحظر نقل الأقماح المحلية من محافظة لمحافظة أخرى إلا بتصريح من مديرية التموين التابعة للمحافظة المنقول منها الأقماح.

ويتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة المهندسة أمانى حلمى فعاليات لجان التوريد يوميا وتجميع البيانات وكميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد والعمل على إزالة أى معوقات تواجه عمليات التوريد.