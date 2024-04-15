تكريم أفضل 3 عروض شفوية وبوستر بالمؤتمر الطلابى السادس لطب أسنان القناة السبت المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت كلية طب جراحة الفم والأسنان بجامعة قناة السويس لطلابها وطلاب الجامعات المصرية عن إقامة "المؤتمر الطلابي السادس" و"الثالث على مستوى الجامعات المصرية"، وذلك يوم السبت الموافق 20 إبريل في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أسماء يسري مدير وحدة الدعم الأكاديمي.

يتناول المؤتمر فكرة رئيسية هي : "الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان: التطبيقات الحالية والآفاق المستقبلية".

ويسعى المؤتمر إلى تمكين طلاب كليات طب الأسنان على مستوى جمهورية مصر العربية من الالتقاء وتبادل أحدث التطورات المبتكرة في طب الأسنان.

يهدف المؤتمر - إلى دعم الطلاب نحو تنمية المعرفة والمهارات؛ ليصبحوا أطباء مؤهلين جيدا في المستقبل لخدمة مرضاهم ومجتمعهم.

يُشارك بالمؤتمر طلاب من كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، ويتم تكريم أفضل ثلاثة عروض شفوية وأفضل بوستر.

