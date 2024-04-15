تقرير حكومى يكشف أهم انجازات القطاع الزراعى فى 13 مجال

كتبت نورا فخرى

يُعد القطاع الزراعى من القطاعات الرئيسة ذات الأولوية فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلته الثانية، والتى تُركّز على الاقتصاد "الحقيقى" وإجراء إصلاحات هيكلية فى البنيان الإنتاجى للدولة.

وتبرز أهمية تنمية القطاع الزراعي نظرًا لتنامي الاحتياجات الغذائية للمواطنين فى ظل النمو السكاني المتسارع، مع تجاوز تعداد السكان 105 مليون نسمة، فضلا عن دور الزراعة الفاعل في توفير مستلزمات النهضة الصناعية من الخامات الأولية والمستلزمات الوسيطة.

وفي هذا الصدد، ألقي تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعى عن العام المالى 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، الضوء علي انجازات القطاع الزراعى فى 13 مجال على النحو الآتى:

أولا: فى مجال توفير التقاوى المنتقاة عالية الجودة، وخدمات الغربلة والتبخير للمحاصيل:

1- استكمال إنشاء وتحسين محطات فحص واعتماد التقاوي بهدف إحلال وتحديث البنية الأساسية فى صناعة التقاوى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج شاملة المبيدات والأسمدة.

2- التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل من خلال استنباط أصناف وهجن المحاصيل قصيرة العمر



عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية، والموفرة للمياه للمحاصيل الأساسية، مثل القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدي، وقد بلغت المساحات المزروعة بأصناف وسلالات جديدة للمحاصيل المستهدفة بالبرنامج الوطني نحو 30.9 ألف فدان.

3- مواصلة تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي لمحاصيل الخضر، من خلال استنباط وتسجيل نحو (30) من الهجن والأصناف الجديدة لهذه المحاصيل للتداول التجارى مثل الطماطم والباذنجان والفلفل والبازلاء والبطيخ واللوبيا والفاصوليا والخيار والكوسة، مما يُخفض من استيراد التقاوي، وخفض تكلفة إنتاجها.

4- زراعة 120 فدانا لإنتاج التقاوي لمحصول الأرز بأصناف مختلفة مُحققًا إنتاجية أعلى من 20 إلى 27 أردبا للفدان).

5- التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لإنشاء محطة غربلة على مساحة (5) أفدنة من أملاك الدولة بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، وقيام الإدارة العامة للمحاصيل بغريلة نحو 3.9 ألف طن، وتبخير نحو 2.8 ألف طن.

6- زراعة الذرة لأصناف هجين ثلاثي أصفر (368) وأبيض (324).

7- زراعة الذرة الشامية لإنتاج الحبوب ولإنتاج السيلاج (5198) طن سيلاج بمتوسط إنتاجية 20-21 طن للفدان).

8- إنتاج عدد (2000) فسيلة زراعة أنسجة.

9- إنتاج عشرة آلاف شتلة زيتون وتوزيعها على المزارعين.

ثانيا: فى مجال الزراعة التعاقدية

التوسع في تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية وتطبيقها على ثمانية محاصيل استراتيجية، تشمل القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والذرة الصفراء، وعباد الشمس والقطن مع الإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب، وإقرار أسعار مجزية لتوريد المحصول تكون دافعا للتوسع في الزراعة والتوريد، فضلا عن تيسير إجراءات استلام المحصول والسداد الفورى لمستحقات المزارعين.

ثالثا: فى مجال تحسين خواص التربة الزراعية، وتحسين الرى

1- تنفيذ وإضافة كمية قدرها 28.2 ألف طن جبس زراعي المساحة 14.1 ألف فدان، موزعة على المحافظات

2 - إعداد دراسات خواص التربة لمساحة 159.7 ألف فدان باستخدام نحو 6.7 ألف عينة.

3- تطوير العمل بالزراعة العضوية وخصوبة التربة وإجراء نحو 265 عينة تحليل.

4- إجراء عمليات الحرث تحت التربة لتكسير طبقات التربة الصماء لمساحة 128.9 ألف فدان.

5- توزيع نحو 2.6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين.

6- إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (نحو 3.5 ألف حالة).

7- تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعي خلال العام المالي 2023/22

8 - إجراء عملية التسوية بالليزر لمساحة 135 ألف فدان، وعمليات تسطير لمساحة 118.6 ألف فدان لمعالجة المناسيب وترشيد الاستهلاك.

9- تم تطهير المجارى المائية لمساحة 345.3 ألف فدان، لحماية الأراضي الزراعية من التبوير والتجريف ولتوفير نحو 20 - 25 من كميات مياه الري المستخدمة.

10- صيانة عدد 100 بئر مائي وإنشاء (15) سد.

11- تحقيق وفر مائى قدره 247.2 مليون متر مكعب في إطار برنامج الترشيد وتدبير الاحتياجات.

12- استكمال البرنامج الوطنى لمكافحة التصحر.